Британський штам коронавірусу виявився смертельнішим ніж вважалося, — вчені

Дослідники називають штам B.1.1.7 загрозою, до якої варто ставитися серйозно.

Британський штам коронавірусу B.1.1.7 на 30-100% смертоносніший, ніж попередні штами. Такого висновку дійшли епідеміологи університетів Ексетера і Брістоля, про що і написали в British Medical Journal.

У дослідженні, в якому порівнювали рівні смертності серед людей у Великобританії, інфікованих варіантом, відомим як B.1.1.7, з тими, хто інфікований іншими штамами, вчені заявили, що новий штам мав "значно вищу" смертність. Інфекція, відома як "британський варіант", спровокувала 277 летальних випадків серед 54 906 пацієнтів з COVID-19, тоді як ускладнення від звичайного коронавірусу забрали 141 життя.

"У поєднанні з його здатністю швидко поширюватися, це робить B.1.1.7 загрозою, до якої варто ставитися серйозно", — заявив один з керівників досліджень з Університету Ексетер Роберт Челлен.

Як відомо, цей штам виявили в англійському графстві Кент у вересні 2020 року і відтоді став домінуючим штамом у Великобританії. Він швидко вийшов за межі Об'єднаного королівства і вже зафіксовано у більше ніж 100 країнах світу. Штам B.1.1.7 має 23 мутації в генетичному коді, і деякі з них зробили його більш здатним до поширення. Він на 40-70% частіше передається, ніж коронавірус першої хвилі.

На сьогодні у Великобританії зареєстровано понад 4,3 мільйона випадків COVID-19. Вірус забрав життя майже 125 тисяч людей по всій країні. Це робить країну носієм одного з найвищих показників смертності від вірусу у світі.

Вже понад 22,5 мільйонів британців, а це — приблизно третина дорослого населення держави-отримали мінімум одну дозу вакцини.

Нагадаємо, на початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутацію виявили ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу у деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.