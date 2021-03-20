"Напружена ситуація": Степанов заявив, що "британський" штам COVID-19 знайшли в 5 областях

Голова МОЗ нагадав, що цей штам втричі заразніше інших, тому він стане для українців проблемою.

"Британський" штам коронавірусу, крім Івано-Франківської області, був виявлений в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові. Про це в п'ятницю, 19 березня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Крім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані Інституту епідеміології, він ("британський" штам, — Фокус) виявлений в місті Києві, Дніпрі, Львові та Харкові", — заявив Степанов.

Степанов говорить про штам на 29-й хвилині 45-й секунді:

Він також нагадав, що цей штам коронавірусу втричі заразніше інших, тому Україну чекає "напружена ситуація" по захворюваності COVID-19.

Примітно, що раніше Центр громадського здоров'я МОЗ отримав результати секвенування з лабораторії на базі клініки "Шаріте", за результатами якого "британський" штам коронавірусу виявлено у зразках з Вінницької та Закарпатської областей. Однак Степанов в ефірі ток-шоу не став згадувати ці області.

Варто зазначити, "британський" штам коронавірусу на 30-100% смертоносніший, ніж інші штами. Такого висновку дійшли епідеміологи університетів Ексетера і Брістоля.

У дослідженні, в якому порівнювали рівні смертності серед людей у Великобританії, інфікованих варіантом, відомим як B.1.1.7, з тими, хто інфікований іншими штамами, вчені заявили, що новий штам мав "значно вищу" смертність. Інфекція, відома як "британський варіант", спровокувала 277 летальних випадків серед 54 906 пацієнтів з COVID-19, тоді час, як ускладнення від звичайного коронавірусу забрали 141 життя.

Нагадаємо, на початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутація була виявлена ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу у деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.