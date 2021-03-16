"Британский" штамм коронавируса выявлен в Винницкой и Закарпатской областях

Клиника "Шарите" подтвердила циркуляцию мутировавших штаммов в Украине.

Центр общественного здоровья Минздрава получил финальные результаты секвенирования из лаборатории на базе клиники "Шарите". По результатам анализов "британский" штамм коронавируса выявлен в образцах из Винницкой и Закарпатской областей. Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

"Выявлена циркуляция "британского" штамма SARS-CoV-2 в четырех образцах из Винницкой и в двух образцах из Закарпатской областей. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что ранее в Украине обнаружили циркуляцию 18 штаммов – генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италии, Дании, Бельгии и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Мутировавшие штаммы южноафриканского (В1.351) или бразильского (В1.1.28.1) происхождения в Украине не обнаружили.

Недавно сообщалось, что в Ивано-Франковской области был выявлен абсолютно новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Кстати, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 на 30-100% более смертоносен, чем предыдущие штаммы. К такому выводу пришли эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля.