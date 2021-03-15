Ученые нашли агрессивный "украинский штамм" коронавируса с новыми симптомами, – СМИ

По имеющимся сведениям, новый штамм выявили в Ивано-Франковской области, он заразен и "предпочитает" людей помоложе.

В Ивано-Франковской области был выявлен абсолютно новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили VESTI со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Украины в Киеве Олега Рубана.

Если верить этой информации, "украинский штамм" выявили ученые из Института эпидемиологии им. Громашевского около двух недель назад. Они якобы уже проинформировали о "находке" Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Рубан якобы сообщил, что новый штамм имеет признаки "британского" варианта коронавируса, однако при этом у зараженных им больных проявляются новые, ранее не зафиксированные в ВОЗ симптомы. Этот вирус, по его словам, достаточно агрессивен и "предпочитает" людей помоложе.

Как сообщалось ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом. Примечательно, что диагноз поставили уже после того, как чиновник вакцинировался препаратом CoviShield.

Отметим, Виктор Ляшко получил первую прививку препарата CoviShield 2 марта. В тот же день этим препаратом вакцинировался и президент Украины Владимир Зеленский.

1 марта прививку препарата CoviShield получил и глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Последнее исследование этого препарата показало 81,3% его эффективности.

Отметим, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния, Таиланд, Ирландия и Нидерланды. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.