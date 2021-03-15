Учені знайшли агресивний "український штам" коронавірусу з новими симптомами, — ЗМІ

За наявними відомостями, новий штам виявили в Івано-Франківській області, він заразний і "віддає перевагу" молодим людям.

В Івано-Франківській області було виявлено абсолютно новий штам коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це в понеділок, 15 березня, повідомили VESTI з посиланням на голову Держпродпотребслужби України в Києві Олега Рубана.

Якщо вірити цій інформації, "український штам" виявили вчені з Інституту епідеміології ім. Громашевського близько двох тижнів тому. Вони нібито вже проінформували про "знахідку" Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Рубан нібито повідомив, що новий штам має ознаки "британського" варіанту коронавірусу, однак при цьому в заражених ним хворих виявляються нові, раніше не зафіксовані у ВООЗ симптоми. Цей вірус, за його словами, досить агресивний і "віддає перевагу" молодим людям.

Як повідомлялося раніше, головний санлікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Примітно, що діагноз поставили вже після того, як чиновник вакцинувався препаратом CoviShield.

Зазначимо, що Віктор Ляшко отримав перше щеплення препаратом CoviShield 2 березня. У той же день цим препаратом вакцинувався і президент України Володимир Зеленський.

1 березня щеплення препаратом CoviShield отримав і голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо: Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Останнє дослідження цього препарату показало 81,3% його ефективності.

Зазначимо, що Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія, Таїланд, Ірландія і Нідерланди. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.