"Британський" штам коронавірусу зафіксований у Вінницькій і Закарпатській областях

Клініка "Шаріте" підтвердила циркуляцію мутованих штамів в Україні.

Центр громадського здоров'я МОЗ отримав фінальні результати секвенування з лабораторії на базі клініки "Шаріте". За результатами аналізів "британський" штам коронавірусу зафіксований в зразках з Вінницької та Закарпатської областей. Про це йдеться в повідомленні ЦГЗ у Facebook.

"Зафіксована циркуляція "британського" штаму SARS-CoV-2 в чотирьох зразках із Вінницької та в двох зразках із Закарпатської областей. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 і del HV69/70", — йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що раніше в Україні зафіксували циркуляцію 18 штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2. Вони походять з країн Європи (Італії, Данії, Бельгії та ін.), Азії, Великобританії та Австралії.

Мутовані штами південноафриканського (В1.351) або бразильського (В1.1.28.1) походження в Україні не зафіксували.

Нещодавно повідомлялося, що в Івано-Франківській області був зафіксований абсолютно новий штам коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

До речі, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 на 30-100% більш смертоносний, ніж попередні штами. Такого висновку дійшли епідеміологи університетів Ексетера та Брістоля.