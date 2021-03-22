В Україні виявлена мутація "британського" штаму коронавірусу, — НАН

Вчені стверджують, що мутація вірусу спровокувала нову хвилю захворюваності на COVID-19.

Інститут молекулярної біології та генетики повідомив, що в Україні виявлено нові мутації "британського" штаму коронавірусу в Україні. Про це Інститут написав на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, і двох — з Києва, вчені виявили в усіх зразках нові мутації "британського" штаму коронавірусу

"Модифікований "британець" відрізняється від попередника, вперше виявленого у Великобританії восени 2020 року, критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини", — повідомили вчені.

За їх словами, комбінація мутованих штамів "британського" коронавірусу викликала нову хвилю епідемії в країні і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важчий перебіг COVID-19 у людей.

В Інституті заявили, що в ВООЗ погодилися з висновками українських науковців щодо нової хвилі, викликаної новим для України штамом коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що "британський" штам коронавірусу, крім Івано-Франківської області, виявили у Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

"Британський" штам коронавірусу на 30-100% смертоносніший, ніж інші штами. Такого висновку дійшли епідеміологи університетів Ексетера і Брістоля.

У дослідженні, в якому порівнювали рівні смертності серед людей у Великобританії, інфікованих варіантом, відомим як B.1.1.7, з тими, хто інфікований іншими штамами, вчені заявили, що новий штам мав "значно вищу" смертність. Інфекція, відома як "британський варіант", спровокувала 277 летальних випадків серед 54 906 пацієнтів з COVID-19 тоді як ускладнення від звичайного коронавірусу забрали 141 життя.

Нагадаємо, на початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутацію виявили ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу у деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.