Смертність від коронавірусу зросла на 30% порівняно з осінню, — НАН України

У країні також фіксують зростання показників фіксування нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів.

Національна академія наук України в своєму прогнозі розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 вказує на збільшення показників смертності вірусу. Про це повідомляється на сайті НАН.

"Летальність, що спостерігається, дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих і майже на 30% перевищує показники осінньої хвилі", — повідомляється в дослідженні.

Дослідження прогнозує ситуацію з коронавірусом в Україні на наступні 7 днів, з 24 березня по 6 квітня.

Пандемія також зменшила рівень очікуваного терміну життя після народження та досягнення 65 років на термін від півроку до року, порівняно з показниками минулих років. Серед жінок прогнозований термін життя став менший після народження, а серед чоловіків після досягнення 65 років.

За останні 2 тижні виросли і показники фіксування нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів. 28,6% за новими виявленими тестів і 34,6% за позитивними тестами.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксується рекордна кількість летальних випадків від коронавірусу.

У Національній академії наук раніше заявляли про те, що в країні зафіксована мутація "британського" штаму коронавірусу. "Британський" штам коронавірусу на 30-100% більше смертоносний, ніж інші штами. Такі дані показує низка університетів Ексетера та Брістоля.

За прогнозами НАН, пік захворюваності коронавірусу припаде на квітень.