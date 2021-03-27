Статистика коронавируса на 27 марта: за сутки умерли 290 человек
Зафиксировано 17 424 новых случая заражения коронавирусом, из которых 752 — у детей и 420 — у медработников.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 4 747 человек;
- летальных случаев — 290;
- выздоровели — 7 124 человек.
За день COVID-19 зарегистрировали у 420 медицинских работников и 752 детей. Кроме того, за сутки провели 123 500 тестирований: методом ПЦР — 55 500, методом ИФА — 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 530.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 632 131 человек;
- выздоровели — 1 297 282 человека;
- летальных исходов — 31 751;
- провели ПЦР-тестов — 7 945 044.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171) областях и г. Киев (1 226).
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 1 226 новых случаев за сутки;
- Винницкая область — 724 случая;
- Волынская область — 370 случаев;
- Днепропетровская область — 1 171 случай;
- Донецкая область — 802 случая;
- Житомирская область — 813 случаев;
- Закарпатская область — 353 случая;
- Запорожская область — 599 случаев;
- Ивано-Франковская область — 373 случая;
- Киевская область — 1 273 случая;
- Кировоградская область — 172 случая;
- Луганская область — 167 случаев;
- Львовская область — 1 407 случаев;
- Николаевская область — 454 случая;
- Одесская область — 1 282 случая;
- Полтавская область — 673 случая;
- Ровенская область — 553 случая;
- Сумская область — 567 случаев;
- Тернопольская область — 628 случаев;
- Харьковская область — 1 132 случая;
- Херсонская область — 174 случая;
- Хмельницкая область — 822 случая;
- Черкасская область — 548 случаев;
- Черновицкая область — 516 случаев;
- Черниговская область — 625 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключил того, что в течение ближайших недель количество новых случаев коронавируса в сутки может достичь 25 тыс. Одной из главных причин ухудшения ситуации он назвал распространяющийся по стране "британский штамм" коронавируса.
По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины были заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Больше всего госпитализаций зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ее начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.