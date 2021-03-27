Статистика коронавируса на 27 марта: за сутки умерли 290 человек

Зафиксировано 17 424 новых случая заражения коронавирусом, из которых 752 — у детей и 420 — у медработников.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 4 747 человек;

летальных случаев — 290;

выздоровели — 7 124 человек.

За день COVID-19 зарегистрировали у 420 медицинских работников и 752 детей. Кроме того, за сутки провели 123 500 тестирований: методом ПЦР — 55 500, методом ИФА — 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 530.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 632 131 человек;

выздоровели — 1 297 282 человека;

летальных исходов — 31 751;

провели ПЦР-тестов — 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171) областях и г. Киев (1 226).

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 1 226 новых случаев за сутки;

Винницкая область — 724 случая;

Волынская область — 370 случаев;

Днепропетровская область — 1 171 случай;

Донецкая область — 802 случая;

Житомирская область — 813 случаев;

Закарпатская область — 353 случая;

Запорожская область — 599 случаев;

Ивано-Франковская область — 373 случая;

Киевская область — 1 273 случая;

Кировоградская область — 172 случая;

Луганская область — 167 случаев;

Львовская область — 1 407 случаев;

Николаевская область — 454 случая;

Одесская область — 1 282 случая;

Полтавская область — 673 случая;

Ровенская область — 553 случая;

Сумская область — 567 случаев;

Тернопольская область — 628 случаев;

Харьковская область — 1 132 случая;

Херсонская область — 174 случая;

Хмельницкая область — 822 случая;

Черкасская область — 548 случаев;

Черновицкая область — 516 случаев;

Черниговская область — 625 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключил того, что в течение ближайших недель количество новых случаев коронавируса в сутки может достичь 25 тыс. Одной из главных причин ухудшения ситуации он назвал распространяющийся по стране "британский штамм" коронавируса.

По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины были заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Больше всего госпитализаций зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ее начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.