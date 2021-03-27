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Статистика коронавируса на 27 марта: за сутки умерли 290 человек

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Фото: УП | Коронавирус

Зафиксировано 17 424 новых случая заражения коронавирусом, из которых 752 — у детей и 420 — у медработников.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине:  

  • госпитализировали — 4 747 человек;
  • летальных случаев — 290;
  • выздоровели — 7 124 человек.

За день COVID-19 зарегистрировали у 420 медицинских работников и 752 детей. Кроме того, за сутки провели 123 500 тестирований: методом ПЦР — 55 500, методом ИФА — 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 530.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 632 131 человек;
  • выздоровели — 1 297 282 человека;
  • летальных исходов — 31 751;
  • провели ПЦР-тестов — 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171) областях и г. Киев (1 226).

Количество заболевших по всем регионам:

  • г. Киев — 1 226 новых случаев за сутки;
  • Винницкая область — 724 случая;
  • Волынская область — 370 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 171 случай;
  • Донецкая область — 802 случая;
  • Житомирская область — 813 случаев;
  • Закарпатская область — 353 случая;
  • Запорожская область — 599 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 373 случая;
  • Киевская область — 1 273 случая;
  • Кировоградская область — 172 случая;
  • Луганская область — 167 случаев;
  • Львовская область — 1 407 случаев;
  • Николаевская область — 454 случая;
  • Одесская область — 1 282 случая;
  • Полтавская область — 673 случая;
  • Ровенская область — 553 случая;
  • Сумская область — 567 случаев;
  • Тернопольская область — 628 случаев;
  • Харьковская область — 1 132 случая;
  • Херсонская область — 174 случая;
  • Хмельницкая область — 822 случая;
  • Черкасская область — 548 случаев;
  • Черновицкая область — 516 случаев;
  • Черниговская область — 625 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключил того, что в течение ближайших недель количество новых случаев коронавируса в сутки может достичь 25 тыс. Одной из главных причин ухудшения ситуации он назвал распространяющийся по стране "британский штамм" коронавируса.

По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины были заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Больше всего госпитализаций зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ее начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.