Статистика коронавірусу на 27 березня: за добу померло 290 осіб

Зафіксовано 17 424 нових випадки COVID-19, з яких 752 — у дітей і 420 — у медпрацівників.

За минулу добу в Україні зафіксували 17 424 нових випадків захворювання COVID-19. Такі дані опубліковані на офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоровʼя.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 4 747 осіб;

летальних випадків — 290;

одужали — 7 124 осіб.

За день COVID-19 зареєстрували у 420 медичних працівників та 752 дітей. Крім того, за добу провели 123 500 тестувань: методом ПЛР — 55 500, методом ІФА — 22 470, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 45 530.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 632 131 чоловік;

одужали — 1 297 282 особи;

летальних випадків — 31 751;

провели ПЛР-тестів — 7 945 044.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровської (1 171) областях та м. Київ (1 226).

Кількість хворих по всіх регіонах:

м Київ — 1 226 нових випадків за добу;

Вінницька область — 724 випадки;

Волинська область — 370 випадків;

Дніпропетровська область — 1 171 випадок;

Донецька область — 802 випадки;

Житомирська область — 813 випадків;

Закарпатська область — 353 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 373 випадки;

Київська область — 1 273 випадки;

Кіровоградська область — 172 випадки;

Луганська область — 167 випадків;

Львівська область — 1 407 випадків;

Миколаївська область — 454 випадки;

Одеська область — 1 282 випадки;

Полтавська область — 673 випадки;

Рівненська область — 553 випадки;

Сумська область — 567 випадків;

Тернопільська область — 628 випадків;

Харківська область — 1 132 випадки;

Херсонська область — 174 випадки;

Хмельницька область — 822 випадки;

Черкаська область — 548 випадків;

Чернівецька область — 516 випадків;

Чернігівська область — 625 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні глава МОЗ України Максим Степанов не виключив того, що протягом найближчих тижнів кількість нових випадків коронавірусу на добу може досягти 25 тис. Однією з головних причин погіршення ситуації він назвав "британський штам" COVID-19.

Станом на вечір 26 березня в лікарнях України були зайняті 43 592 з 74 926 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 58,18%. Найбільше госпіталізацій зафіксували в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та пройде десятиденний лабораторний контроль.