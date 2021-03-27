Статистика коронавірусу на 27 березня: за добу померло 290 осіб
Зафіксовано 17 424 нових випадки COVID-19, з яких 752 — у дітей і 420 — у медпрацівників.
За минулу добу в Україні зафіксували 17 424 нових випадків захворювання COVID-19. Такі дані опубліковані на офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоровʼя.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4 747 осіб;
- летальних випадків — 290;
- одужали — 7 124 осіб.
За день COVID-19 зареєстрували у 420 медичних працівників та 752 дітей. Крім того, за добу провели 123 500 тестувань: методом ПЛР — 55 500, методом ІФА — 22 470, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 45 530.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 632 131 чоловік;
- одужали — 1 297 282 особи;
- летальних випадків — 31 751;
- провели ПЛР-тестів — 7 945 044.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровської (1 171) областях та м. Київ (1 226).
Кількість хворих по всіх регіонах:
- м Київ — 1 226 нових випадків за добу;
- Вінницька область — 724 випадки;
- Волинська область — 370 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 171 випадок;
- Донецька область — 802 випадки;
- Житомирська область — 813 випадків;
- Закарпатська область — 353 випадки;
- Запорізька область — 599 випадків;
- Івано-Франківська область — 373 випадки;
- Київська область — 1 273 випадки;
- Кіровоградська область — 172 випадки;
- Луганська область — 167 випадків;
- Львівська область — 1 407 випадків;
- Миколаївська область — 454 випадки;
- Одеська область — 1 282 випадки;
- Полтавська область — 673 випадки;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Сумська область — 567 випадків;
- Тернопільська область — 628 випадків;
- Харківська область — 1 132 випадки;
- Херсонська область — 174 випадки;
- Хмельницька область — 822 випадки;
- Черкаська область — 548 випадків;
- Чернівецька область — 516 випадків;
- Чернігівська область — 625 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, напередодні глава МОЗ України Максим Степанов не виключив того, що протягом найближчих тижнів кількість нових випадків коронавірусу на добу може досягти 25 тис. Однією з головних причин погіршення ситуації він назвав "британський штам" COVID-19.
Станом на вечір 26 березня в лікарнях України були зайняті 43 592 з 74 926 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 58,18%. Найбільше госпіталізацій зафіксували в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.
25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та пройде десятиденний лабораторний контроль.