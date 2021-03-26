Третья волна COVID-19: за 26 марта госпитализировали 4 751 человека, темпы продолжают расти

Увеличение динамики наблюдается в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Донецкой областях.

По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

За прошедшие сутки количество занятых коек увеличилось на 961 (вчера их было 42 631).

За 26 марта с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализировали 4 751 человека, что на 75 меньше, чем за вчера (4 826). Самое большое количество случаев госпитализации в Киеве (494), Днепропетровской (370) и Львовской (295) областях.

За сегодняшний день из больниц выписали 3 842 COVID-пациентов, что на 96 меньше, чем накануне (3 938).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

Киев — 80,02% заполненных коек для COVID-пациентов (накануне — 79,30%);

Хмельницкая область — 74,15% (накануне — 73,37%);

Николаевская область — 72,44% (накануне — 71,18%);

Киевская область — 70,89% (накануне — 68,96%);

Винницкая область — 70,12% (накануне — 71,40%).

За прошедшие сутки ТОП-5 "антилидеров" не изменился, однако уровень заполненности койкомест практически везде увеличился.

По состоянию на вечер 26 марта ситуация лучше всего в Херсонский области — там заполнены лишь 18,61% мест для COVID-пациентов.

Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook написал, что всего за последнюю неделю общее количество пациентов на госпитализации увеличилось на 6 023.

[ + – ] Статистика госпитализаций с COVID Фото: Евгений Истребин / Facebook

Также Истребин отметил, что наблюдается ускорение темпов по заполнению мест в больницах Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Донецкой областей.

[ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 по областям

Истребин опубликовал и инфографики, на которых отображена динамика заполнения койкомест для COVID-пациентов в Украине.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 26 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 26 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, за 25 марта по Украине зафиксировали 326 смертей от коронавируса. Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) и Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.