Третья волна COVID-19: за 26 марта госпитализировали 4 751 человека, темпы продолжают расти
Увеличение динамики наблюдается в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Донецкой областях.
По состоянию на вечер 26 марта в больницах Украины заняты 43 592 из 74 926 коек для COVID-пациентов, то есть 58,18%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.
За прошедшие сутки количество занятых коек увеличилось на 961 (вчера их было 42 631).
За 26 марта с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализировали 4 751 человека, что на 75 меньше, чем за вчера (4 826). Самое большое количество случаев госпитализации в Киеве (494), Днепропетровской (370) и Львовской (295) областях.
За сегодняшний день из больниц выписали 3 842 COVID-пациентов, что на 96 меньше, чем накануне (3 938).
Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:
- Киев — 80,02% заполненных коек для COVID-пациентов (накануне — 79,30%);
- Хмельницкая область — 74,15% (накануне — 73,37%);
- Николаевская область — 72,44% (накануне — 71,18%);
- Киевская область — 70,89% (накануне — 68,96%);
- Винницкая область — 70,12% (накануне — 71,40%).
За прошедшие сутки ТОП-5 "антилидеров" не изменился, однако уровень заполненности койкомест практически везде увеличился.
По состоянию на вечер 26 марта ситуация лучше всего в Херсонский области — там заполнены лишь 18,61% мест для COVID-пациентов.
Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook написал, что всего за последнюю неделю общее количество пациентов на госпитализации увеличилось на 6 023.
Также Истребин отметил, что наблюдается ускорение темпов по заполнению мест в больницах Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Донецкой областей.
Истребин опубликовал и инфографики, на которых отображена динамика заполнения койкомест для COVID-пациентов в Украине.
Отметим, за 25 марта по Украине зафиксировали 326 смертей от коронавируса. Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) и Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).
В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.