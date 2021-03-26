Статистика коронавируса на 26 марта: 326 смертей за сутки

Спустя трое суток антирекордов по количеству летальных исходов, количество смертей несколько снизилось.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 18 132 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 4826 человек;

летальных случаев — 326;

выздоровели — 7138 человек;

Среди заболевших COVID-19 зарегистрировали у 435 медицинских работников и 923 детей. Кроме того, за сутки провели 119 087 тестирований: методом ПЦР — 53 495, методом ИФА — 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 42 832.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 614 70 лиц;

выздоровели — 1 290 158 лиц;

летальных исходов — 31 461;

провели ПЦР-тестов — 7 836 049.

Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) и Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).

Фото: Facebook / Максим Степанов

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 1164 случая;

Винницкая область — 848 случаев;

Волынская область — 356 случаев;

Днепропетровская область — 1358 случаев;

Донецкая область — 725 случаев;

Житомирская область — 891 случай;

Закарпатская — 429 случаев;

Запорожская область — 519 случаев;

Ивано-Франковская область — 402 случая;

Киевская область — 1139 случаев;

Кировоградская область — 193 случая;

Луганская область — 131 случай;

Львовская область — 1304 случая;

Николаевская область — 534 случая;

Одесская область — 1545 случаев;

Полтавская область — 669 случаев;

Ровенская область — 554 случая;

Сумская область — 633 случая;

Тернопольская область — 627 случаев;

Харьковская область — 1204 случая;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 1040 случаев;

Черкасская область — 704 случая;

Черновицкая область — 587 случаев;

Черниговская область — 399 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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