Статистика коронавируса на 26 марта: 326 смертей за сутки
Спустя трое суток антирекордов по количеству летальных исходов, количество смертей несколько снизилось.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 18 132 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 4826 человек;
- летальных случаев — 326;
- выздоровели — 7138 человек;
Среди заболевших COVID-19 зарегистрировали у 435 медицинских работников и 923 детей. Кроме того, за сутки провели 119 087 тестирований: методом ПЦР — 53 495, методом ИФА — 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 42 832.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 614 70 лиц;
- выздоровели — 1 290 158 лиц;
- летальных исходов — 31 461;
- провели ПЦР-тестов — 7 836 049.
Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) и Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 1164 случая;
- Винницкая область — 848 случаев;
- Волынская область — 356 случаев;
- Днепропетровская область — 1358 случаев;
- Донецкая область — 725 случаев;
- Житомирская область — 891 случай;
- Закарпатская — 429 случаев;
- Запорожская область — 519 случаев;
- Ивано-Франковская область — 402 случая;
- Киевская область — 1139 случаев;
- Кировоградская область — 193 случая;
- Луганская область — 131 случай;
- Львовская область — 1304 случая;
- Николаевская область — 534 случая;
- Одесская область — 1545 случаев;
- Полтавская область — 669 случаев;
- Ровенская область — 554 случая;
- Сумская область — 633 случая;
- Тернопольская область — 627 случаев;
- Харьковская область — 1204 случая;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 1040 случаев;
- Черкасская область — 704 случая;
- Черновицкая область — 587 случаев;
- Черниговская область — 399 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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