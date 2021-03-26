RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Третя хвиля коронавірусу

Статистика коронавірусу на 26 березня: 326 смертей за добу

555
коронавірус в Україні
Фото: gazeta.ru

Через три доби антирекордів за кількістю летальних випадків кількість смертей дещо знизилася.

За минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадків захворювання на COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 4826 осіб;
  • летальних випадків — 326 осіб;
  • одужали — 7138 осіб;

Серед захворілих COVID-19 зареєстрували в 435 медичних працівників та 923 дітей. Крім того, за добу провели 119 087 тестувань: методом ПЦР — 53 495, методом ІФА — 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 42 832.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 614 70 осіб;
  • одужали — 1 290 158 осіб;
  • летальних випадків — 31 461;
  • провели ПЦР-тестів — 7 836 049.

Найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1304) і Харківській (1204) областях і в Києві (1164).

пандемія коронавируса в Україні
Фото: Facebook / Максим Степанов

Кількість хворих по всіх регіонах:

  • м Київ — 1164 випадки;
  • Вінницька область — 848 випадків;
  • Волинська область — 356 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1358 випадків;
  • Донецька область — 725 випадків;
  • Житомирська область — 891 випадок;
  • Закарпатська — 429 випадків;
  • Запорізька область — 519 випадків;
  • Івано-Франківська область — 402 випадки;
  • Київська область — 1139 випадків;
  • Кіровоградська область — 193 випадки;
  • Луганська область — 131 випадок;
  • Львівська область — 1304 випадки;
  • Миколаївська область — 534 випадки;
  • Одеська область — 1 545 випадків;
  • Полтавська область — 669 випадків;
  • Рівненська область — 554 випадки;
  • Сумська область — 633 випадки;
  • Тернопільська область — 627 випадків;
  • Харківська область — 1204 випадки;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 1040 випадків;
  • Черкаська область — 704 випадки;
  • Чернівецька область — 587 випадків;
  • Чернігівська область — 399 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, що в Україні прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинацію в Україні продовжать навіть після припинення імпорту з Індії Covishield.

У Національній академії наук розповіли про небезпечні мутації коронавірусу, які виявили в Україні.