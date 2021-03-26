Статистика коронавірусу на 26 березня: 326 смертей за добу
Через три доби антирекордів за кількістю летальних випадків кількість смертей дещо знизилася.
За минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадків захворювання на COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4826 осіб;
- летальних випадків — 326 осіб;
- одужали — 7138 осіб;
Серед захворілих COVID-19 зареєстрували в 435 медичних працівників та 923 дітей. Крім того, за добу провели 119 087 тестувань: методом ПЦР — 53 495, методом ІФА — 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 42 832.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 614 70 осіб;
- одужали — 1 290 158 осіб;
- летальних випадків — 31 461;
- провели ПЦР-тестів — 7 836 049.
Найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1304) і Харківській (1204) областях і в Києві (1164).
Кількість хворих по всіх регіонах:
- м Київ — 1164 випадки;
- Вінницька область — 848 випадків;
- Волинська область — 356 випадків;
- Дніпропетровська область — 1358 випадків;
- Донецька область — 725 випадків;
- Житомирська область — 891 випадок;
- Закарпатська — 429 випадків;
- Запорізька область — 519 випадків;
- Івано-Франківська область — 402 випадки;
- Київська область — 1139 випадків;
- Кіровоградська область — 193 випадки;
- Луганська область — 131 випадок;
- Львівська область — 1304 випадки;
- Миколаївська область — 534 випадки;
- Одеська область — 1 545 випадків;
- Полтавська область — 669 випадків;
- Рівненська область — 554 випадки;
- Сумська область — 633 випадки;
- Тернопільська область — 627 випадків;
- Харківська область — 1204 випадки;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 1040 випадків;
- Черкаська область — 704 випадки;
- Чернівецька область — 587 випадків;
- Чернігівська область — 399 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
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