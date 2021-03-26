Статистика коронавірусу на 26 березня: 326 смертей за добу

Через три доби антирекордів за кількістю летальних випадків кількість смертей дещо знизилася.

За минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадків захворювання на COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 4826 осіб;

летальних випадків — 326 осіб;

одужали — 7138 осіб;

Серед захворілих COVID-19 зареєстрували в 435 медичних працівників та 923 дітей. Крім того, за добу провели 119 087 тестувань: методом ПЦР — 53 495, методом ІФА — 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 42 832.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 614 70 осіб;

одужали — 1 290 158 осіб;

летальних випадків — 31 461;

провели ПЦР-тестів — 7 836 049.

Найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1304) і Харківській (1204) областях і в Києві (1164).

Фото: Facebook / Максим Степанов

Кількість хворих по всіх регіонах:

м Київ — 1164 випадки;

Вінницька область — 848 випадків;

Волинська область — 356 випадків;

Дніпропетровська область — 1358 випадків;

Донецька область — 725 випадків;

Житомирська область — 891 випадок;

Закарпатська — 429 випадків;

Запорізька область — 519 випадків;

Івано-Франківська область — 402 випадки;

Київська область — 1139 випадків;

Кіровоградська область — 193 випадки;

Луганська область — 131 випадок;

Львівська область — 1304 випадки;

Миколаївська область — 534 випадки;

Одеська область — 1 545 випадків;

Полтавська область — 669 випадків;

Рівненська область — 554 випадки;

Сумська область — 633 випадки;

Тернопільська область — 627 випадків;

Харківська область — 1204 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 1040 випадків;

Черкаська область — 704 випадки;

Чернівецька область — 587 випадків;

Чернігівська область — 399 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

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