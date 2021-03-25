В НАН рассказали об опасных мутациях коронавируса, найденного в Украине

Речь идет о "британском" штамме COVID-19, который в дополнение имеет украинские мутации.

"Британский" штамм коронавируса, обнаруженный в Украине, обладает мутациями, благодаря которым COVID-19 проникает в клетки человека очень стремительно. Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявила ведущая научная сотрудница Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины Анна Геращенко.

Всего ученые проверили 17 образцов от пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковска и у двух – из Киева. Везде нашлись новые мутации "британского" штамма коронавируса. Сделано это было после того, как на Прикарпатье у больных стали наблюдать тяжелое течение заболевания, и у ученых стояла задача узнать, почему это происходит.

Найденные мутации, отметила Геращенко, провоцируют быстрое развитие болезни из-за изменения в белке S-501, отвечающего за быстрое проникновение в клетку человека и стремительное развитие заболевания.

"Кроме этого, есть определенные изменения, которые позволяют вирусу быстрее размножаться, чем предыдущие штаммы, которые ходили в Украине", – пояснила женщина.

По ее словам, штамм могли привезти в Украину вернувшиеся домой заробитчане или иностранцы, которые приезжали на лыжи в Буковель.

Отвечая на вопрос, может ли в Украине появиться "украинский штамм" коронавируса, Геращенко подчеркнула, что у "британского" штамма "есть определенные украинские изменения, но на свойства это влияет не так сильно", чтобы говорить об отдельном штамме.

Она отметила, что "эти мутации еще не закрепились, так как встречаются только в отдельных образцах".

По словам Геращенко, в Украине до появления "британца" было 6-7 штаммов заболевания, которые не столь опасны для организма. Из-за этого, считает она, власти страны расслабились – часть людей переболела и получила иммунитет, потому вирус не мог так быстро развиваться.

"Но, к сожалению, все пошло по другому сценарию. Начали появляться очень опасные формы коронавируса, которые имеют большую заразность, скорость распространения, более тяжелые клинические проявления", – заявила она.

Как сообщалось ранее, комбинация мутировавших штаммов "британского" коронавируса вызвала новую волну эпидемии в стране и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более трудное протекание COVID-19 у людей.

В Институте заявили, что в ВОЗ согласились с выводами украинских ученых по новой волне, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что "британский" штамм коронавируса, помимо Ивано-Франковской области, был обнаружен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

"Британский" штамм коронавируса на 30-100% более смертоносен, чем остальные штаммы. К такому выводу пришли эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля.