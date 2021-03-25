У НАН розповіли про небезпечні мутації коронавірусу, знайденого в Україні

Йдеться про "британський" штам COVID-19, який на додаток має українські мутації.

"Британський" штам коронавірусу, виявлений в Україні, володіє мутаціями, завдяки яким COVID-19 проникає в клітини людини дуже стрімко. Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Ганна Геращенко.

Усього вчені провели секвенування 17 зразків, відібраних у пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківська і у двох інфікованих — з Києва. У всіх зразках вони виявили нові мутації "британського" штаму коронавірусу.

"Нашим завданням було зрозуміти, що саме відбувається на Прикарпатті, адже там, за даними клініцистів, у хворих був важкий перебіг хвороби, якого раніше вони не спостерігали. Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, і двох — з Києва (для контролю), ми виявили в усіх зразках новий для України "британський" штам коронавірусу, який на додаток має нові мутації", — зазначила Геращенко.

Ці мутації, зазначила вона, провокують швидкий розвиток хвороби.

"Цей штам має мутацію в білку S-501, яка відповідає за те, що вірус дуже швидко проникає в клітини людини і дуже швидко провокує розвиток хвороби. Крім цього, є певні зміни, які дозволяють вірусу швидше розмножуватися, ніж попередні штами, які ходили в Україні", — пояснила Геращенко.

За її словами, штам могли привезти в Україну, повернувшись додому, заробітчани або іноземці, які приїздили на лижі в Буковель.

Відповідаючи на запитання, чи може в Україні з'явитися "український штам" коронавірусу, Геращенко підкреслила, що в "британського" штаму "є певні українські зміни, але на властивості це впливає не так сильно", щоб говорити про окремий штам.

Вона зазначила, що "ці мутації ще не закріпилися, оскільки зустрічаються тільки в окремих зразках".

Геращенко розповіла, які ще варіанти коронавірусу поширювалися в Україні.

"В Україні ходили 6-7 європейських штамів, які не мали цих загрозливих мутацій. Тому наша влада розслабилася, тому що тими штамами, які вже ходили в нас, частина людей уже перехворіла, і вірус не міг так швидко розмножуватися, тому що частина людей отримала імунітет. Але, на жаль, все пішло за іншим сценарієм. Почали з'являтися дуже небезпечні форми коронавірусу, які мають велику заразність, швидкість поширення, більш важкі клінічні прояви", — заявила вона.

Як повідомлялося раніше, комбінація мутованих штамів "британського" коронавірусу викликала нову хвилю епідемії в країні і є поясненням усе більш частого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важчий перебіг COVID-19 у людей.

В Інституті заявили, що у ВООЗ погодилися з висновками українських науковців по новій хвилі, викликаній новим для України штамом коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що "британський" штам коронавірусу, крім Івано-Франківської області, був виявлений у Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

"Британський" штам коронавірусу на 30-100% більш смертоносний, ніж інші штами. Такого висновку дійшли епідеміологи університетів Ексетера і Бристоля.