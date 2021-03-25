Украинцев продолжат прививать даже после прекращения экспорта Индией CoviShield, – Ляшко (видео)

По словам главного санврача, вторую прививку AstraZeneca нужно сделать через 12 недель после первой, и неважно, в какой стране произвели препарат.

Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield за границу, те украинцы, которые получили первую ее прививку, получат и вторую. Как сообщает ТСН, об этом в четверг, 25 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, страна, в первую очередь, использует полмиллиона доз, купленные для первой прививки.

"Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Британии, Германии, Франции, также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу из четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтобы поставить следующие партии вакцины", — пояснил Ляшко.

Ляшко отметил, что в рамках программы COVAX в мае в Украину прибудет партия из 1,7 миллиона доз южнокорейского препарата SKBio, изготовленного по лицензии AstraZeneca, которых должно хватить для обеих доз прививки.

"Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca — независимо от того, на какой платформе она производится — на европейской площадке, или в Индии, или в Корее — ее могут сочетать как для первой, так и второй прививки. А поэтому у нас ожидается следующая поставка вакцины", — пояснил он.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield из Индии в Украину может быть отложена на определенный срок. По словам политика, причина задержки отправки следующей партии – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.

До этого Радуцкий заявлял, что вакцинация в стране идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, согласно Национальному плану вакцинации, медики должны вакцинировать до 22 млн. украинцев в течение года-полутора.