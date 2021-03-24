Поставка Индией следующей партии CoviShield может быть отложена, – Радуцкий

Причиной задержки следующей партии, утверждает нардеп, стала информационная кампания, направленная против прививки AstraZeneca (CoviShield)

Поставка следующей партии вакцины CoviShield из Индии в Украину может быть отложена на определенный срок.

Об этом сообщил в соцсети Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам политика, причина задержки отправки следующей партии – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.

"МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", – проинформировал Радуцкий.

Народный депутат сообщает, что вакцину AstraZeneca (CoviShield) в Индии считают абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

"Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие", – пишет Радуцкий.

По словам парламентария, Украина законтрактовала полтора миллиона доз вакцины индийского производства, однако для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам, так как спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства.

Радуцкий отметил, что президент Владимир Зеленский поручил главе Минздрава Максиму Степанову и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставок следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

"Минздрав и МИД должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", – убежден нардеп.

Радуцкий считает, что на срыв сотрудничества с Индией работали "как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры".

Политик напомнил о "позорном заявлении" одного из депутатов, сделанное во время заседания согласительного совета ВРУ, не сообщив при этом, кого он имеет ввиду.

"Это была сознательная циничная игра на срыв поставок вакцин и блокировки кампании по вакцинации. Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций", – подытожил председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

[ + – ] Сообщение Михаила Радуцкого

Ранее сообщалось, что в ВОЗ не нашли связи между появлением тромбов и вакцинацией AstraZeneca.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко считает, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины Covishield, которая была произведена по лицензии AstraZeneca. Чтобы делать какие-либо выводы о качестве препарата, заявил нардеп, сперва необходимо вакцинировать большее количество людей.

Напомним, 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которые Украина ранее закупила в Индии, должны быть использованы до 23 июня 2021 года.

Эффективность индийской вакцины Covishield показала эффективность 81,3% при условии, что перерыв между первой и второй вакцинацией составит 12 недель. Ученые выяснили, что у людей моложе 55 лет количество антител против коронавируса возрастало в два раза, если они получали прививки с интервалом в 12 недель. Если же разрыв был менее шести недель, то препарат показывал эффективность всего 55,1%.

Фокус сообщал о том, что у получившего прививку Covishield народного депутата Алексея Гончаренко ухудшилось самочувствие.

Также мы писали, что военнослужащая ВСУ Инна Нарожная, проходившая службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском, умерла после вакцинации Covishield. Позже в Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей ВСУ, которая скончалась в Одесской области во вторник, 23 марта – острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклеротический кардиосклероз.