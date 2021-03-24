Смерть военнослужащей после вакцинации от коронавируса: Минздрав уточнил причину

У женщины был обнаружен атеросклеротический кардиосклероз.

Причина смерти военнослужащей ВСУ, которая скончалась в Одесской области во вторник, 23 марта – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Выводы судмедэкспертизы обнародовал в своем Telegram-канале Минздрав Украины.

Также, сообщили в ведомстве, у женщины был обнаружен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Минздраву сообщили одесские врачи, делавшие вскрытие умершей.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", – проинформировали в министерстве.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Напомним, Инна Нарожная, проходившая службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском, умерла после того, как в воскресенье, 21 марта получила прививку от коронавируса индийским препаратом от коронавируса Covishield. Военнослужащая потеряла сознание вне военной части и внеслужебное время. Прибывшие на место события медики и военные проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата и женщина скончалась. По словам начальника медслужбы военной части, утром, 23 марта военная не имела никаких жалоб.

Позже в Минздраве заявили, что смерть военнослужащей из Одесской области спустя сутки после инъекции вакцины Covishield/AstraZeneca была вызвана "острыми расстройствами кровообращения", также женщина страдала хроническими сердечно-сосудистыми и иными сопутствующими заболеваними.

Фокус сообщал о том, что вакцинация военных на Донбассе в районе проведения ООС началась 26 февраля. В 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против коронавируса Covishield.