"Должна была примкнуть к ООС": Минздрав отреагировал на смерть женщины после вакцинации

Утром 23 марта женщина, накануне вакцинировавшаяся препаратом Covishield, не жаловалась на самочувствие, а вечером того же дня она потеряла сознание и умерла.

Смерть военнослужащей из Одесской области спустя сутки после инъекции вакцины Covishield/AstraZeneca была вызвана "острыми расстройствами кровообращения", также женщина страдала хроническими сердечно-сосудистыми и иными сопутствующими заболеваними . Об этом в среду, 24 марта, сообщило представительство Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Летальный случай произошел во вторник, 23 марта, в 17.20 в районе поселка Черноморское в Лиманском районе. Скончалась военнослужащая, которая 21 марта привилась от COVID-19. Ее фамилия присутствовала в перечне приоритетных групп вакцинации, поскольку в скором времени ее должны были привлечь к силам, задействованным в Операции объединенных сил (ООС).

В Минздраве отметили, что у женщины не было противопоказаний к препарату и его составляющим. Из того же флакона в день ее вакцинации прививку получили девять человек, однако у них негативной реакции на препарат не обнаружили.

Медицинская служба воинской части заявляет, что женщина не жаловалась на здоровье утром 23 марта, то есть в день ее смерти.

Точную причину кончины установит экспертиза, о результатах которой Минздрав пообещал сообщить позже.

О смерти женщины стало известно 22 марта. Вакцинировалась она 21 марта, а днем позже она потеряла сознание вне военной части и во внеслужебное время. Прибывшие на место события медики и военные проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата и женщина скончалась. У погибшей из анамнеза была гипертоническая болезнь.

На данный момент неизвестно, послужила ли прививка причиной смерти. Проводится расследование.

Напомним, в Украине для вакцинации используют индийскую вакцину, которую производят по лицензии AstraZeneca. В Украину завезли 500 тысяч доз препарата. 24 февраля стартовала вакцинация в стране.

С 26 февраля вакцинировать начали военнослужащих.