Смерть військовослужбовиці після вакцинації від коронавірусу: МОЗ уточнив причину

У жінки був зафіксований атеросклеротичний кардіосклероз.

Причина смерті військовослужбовиці ЗСУ, яка померла в Одеській області у вівторок, 23 березня — гостра серцево-судинна недостатність.

Висновки судмедекспертизи оприлюднив у своєму Telegram-каналі МОЗ України.

Також, повідомили у відомстві, у жінки був зафіксований атеросклеротичний кардіосклероз. Про це МОЗ повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

"Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я", — поінформували в міністерстві.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Нагадаємо, Ірина Нарожна, яка проходила службу за контрактом у ракетно-зенітному полку в Чорноморському, померла після того, як у неділю, 21 березня отримала щеплення від коронавірусу індійським препаратом від коронавірусу Covishield. Військовослужбовиця втратила свідомість поза військовою частиною та позаслужбовий час. Медики, які прибули на місце події, і військові проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату і жінка померла. За словами начальника медслужби військової частини, вранці, 23 березня військова не мала ніяких скарг.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смерть військовослужбовиці з Одеської області через добу після ін'єкції вакцини Covishield/AstraZeneca була викликана "гострими розладами кровообігу", також жінка страждала хронічними серцево-судинними та іншими супутніми захворюваннями.

Фокус повідомляв про те, що вакцинація військових на Донбасі в районі проведення ООС почалася 26 лютого. У 66-й військовий госпіталь приїхали перші 7 200 доз вакцини проти коронавірусу Covishield.