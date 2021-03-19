В ВОЗ не нашли связи между появлением тромбов и вакцинацией AstraZeneca

Польза от вакцины AstraZeneca (включая Covishield), утверждают в организации, превышает возможные риски.

К настоящему времени в Европе введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии – более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, производимая Serum Institute). Подкомитет COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин (GACVS) 16 и 19 марта рассмотрел доступную информацию и данные о тромбоэмболических событиях (сгустки крови) и тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) после вакцинации вакциной AstraZeneca.

Подкомитет пришел к таким выводам и рекомендациям:

вакцина AstraZeneca (включая Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире.

доступные данные не указывают на какое-либо увеличение свертываемости крови после вакцинации. Зарегистрированная частота тромбоэмболических событий после нее соответствует ожидаемому количеству диагнозов этих состояний. Такие состояния возникают естественным образом, и они нередки. Также они возникают в результате COVID-19. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых.

очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, но нет уверенности в том, что они были вызваны вакцинацией. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 подобных случаев – причинно-следственная связь между этими редкими событиями и вакцинацией в настоящее время не установлена.

Подкомитет GACVS продолжит рассмотрение данных о безопасности всех вакцин против COVID-19 и при необходимости обновит любые рекомендации.

Напомним, 17 марта ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca, по ее данным прививка не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Ранее Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.