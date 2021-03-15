Кипр, Словения и Португалия отказываются от вакцинации препаратом AstraZeneca

Страны отказались от использования вакцины на фоне слухов о тромбах. При этом прививки Pfizer и Moderna будут использоваться дальше.

В понедельник, 15 марта, министр здравоохранения Словении Янел Поклюкар заявил, что страна временно прекращает использование препарата AstraZeneca для вакцинации населения от COVID-19. Его слова передает AP.

Он отметил, что запланированные вакцинации этим препаратом будут перенесены по времени, а вакцинация препаратами Moderna и Pfizer продолжится в соответствии с планом.

Решение в местном Минздраве решили принять после того, как несколько стран, включая Германию, Францию и Италию, решили прекратить использование AstraZeneca на фоне сообщений о тромбах среди тех, кто сделал прививку.

Вечером этого же дня Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что отказывается от препарата до 18 марта – в этот день оценку безопасности препарату должно дать проводит Европейское агентство по лекарственным средствам.

"В ожидании заключения Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно приостановить вакцинацию вакциной AstraZeneca до четверга, 18 марта", — цитирует издание In-Cyprus заявление ведомства.

При этом плановые приемы с вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech будут проходить в обычном режиме.

Об отказе от использования препарата сообщают и СМИ в Португалии. Так, издание SIC Noticias, ссылаясь на главу Национального управления по лекарствам и товарам для здоровья (Infarmed) Руи Сантоса Иво, пишет, что использование вакцины AstraZeneca будет прервано в целях предосторожности до решения по этому вопросу Европейского агентства по лекарственным средствам.

"В этой оценке еще не удалось сделать вывод о причинно-следственной связи между зарегистрированными случаями и приемом вакцины", — сказал президент Infarmed, добавив, что на неделю запланированы встречи с EMA. Дату окончания перерыва он не назвал.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.