Кіпр, Словенія і Португалія відмовляються від вакцинації препаратом AstraZeneca

Країни відмовилися від використання вакцини на тлі чуток про тромби. При цьому щеплення Pfizer і Moderna використовуватимуться далі.

У понеділок, 15 березня, міністр охорони здоров'я Словенії Янел Поклюкар заявив, що країна тимчасово припиняє використання препарату AstraZeneca для вакцинації населення від COVID-19. Його слова передає AP.

Він зазначив, що заплановані вакцинації цим препаратом будуть перенесені за часом, а вакцинація препаратами Moderna і Pfizer продовжиться відповідно до плану.

Рішення в місцевому МОЗ вирішили прийняти після того, як кілька країн, включаючи Німеччину, Францію та Італію, вирішили припинити використання AstraZeneca на тлі повідомлень про тромби серед тих, хто зробив щеплення.

Увечері цього ж дня Міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило, що відмовляється від препарату до 18 березня — в цей день оцінку безпеки препарату повинно дати проводить Європейське агентство з лікарських засобів.

"В очікуванні висновку Комітету з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) Європейського агентства з лікарських засобів, який розслідує ряд випадків утворення тромбів у людей, які отримали вакцину AstraZeneca в країнах ЄС, сьогодні прийняли рішення тимчасово призупинити вакцинацію вакциною AstraZeneca до четверга, 18 березня", — цитує видання In-Cyprus заяву відомства.

При цьому планові прийоми з вакцинами Moderna і Pfizer/BioNTech проходитимуть у звичайному режимі.

Про відмову від використання препарату повідомляють і ЗМІ в Португалії. Так, видання SIC Noticias, посилаючись на голову Національного управління з ліків і товарів для здоров'я (Infarmed) Руї Сантоса Іво, пише, що використання вакцини AstraZeneca буде перервано задля обережності до рішення з цього питання Європейського агентства з лікарських засобів.

"У цій оцінці ще не вдалося зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язок між зареєстрованими випадками і прийомом вакцини", — сказав президент Infarmed, додавши, що на тижні заплановані зустрічі з EMA. Дату закінчення перерви він не назвав.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.

До цього аналогічні рішення приймалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язано з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих віком до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічно вчинила Ірландія — в країні вирішили відмовитися від застосування препарату задля обережності. Дорадчий орган країни з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча ніяких доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — оттримані повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.