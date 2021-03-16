Италия и Франция готовы снова вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Решение о возобновлении вакцинации препаратом обе страны могут принять уже в этот четверг, если европейский регулятор даст "зеленый свет".

Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 16 марта, заявил о том, что его обнадеживают последние комментарии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно вакцины AstraZeneca. Его слова передает агентство Reuters.

"Сегодняшнее предварительное заявление ЕМА было положительным", – заявил глава правительства Италии.

По словам Драги, у него состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Оба лидера согласились, что готовы начать вакцинацию продуктом AstraZeneca "быстро", если ЕМА в четверг, 18 марта, даст "зеленый свет".

Напомним, что Италия оказалась среди множества стран ЕС, остановивших использование вакцины после того, как у некоторых людей, которым ее вводили, были выявлены проблемы со свертываемостью крови.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.