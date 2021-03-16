Італія та Франція готові знову вакцинуватися препаратом AstraZeneca

Рішення про відновлення вакцинації препаратом обидві країни можуть ухвалити вже цього четверга, якщо європейський регулятор дасть "зелене світло".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у вівторок, 16 березня, заявив про те, що його обнадіюють останні коментарі Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. Його слова передає агентство Reuters.

"Сьогоднішня попередня заява ЕМА була позитивною", — заявив глава уряду Італії.

За словами Драгі, у нього відбулася розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обидва лідери погодилися, що готові почати вакцинацію продуктом AstraZeneca "швидко", якщо ЕМА в четвер, 18 березня, дасть "зелене світло".

Нагадаємо, що Італія опинилася серед безлічі країн ЄС, які зупинили використання вакцини після того, як у деяких людей, яким її вводили, були зафіксовані проблеми зі згортанням крові.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.

До цього аналогічні рішення ухвалювалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язане з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих віком до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічним чином вчинила Ірландія — у країні вирішили відмовитися від застосування препарату в цілях обережності. Дорадчий орган країни з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча жодних доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.