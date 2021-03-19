У ВООЗ не знайшли зв'язку між появою тромбів і вакцинацією AstraZeneca

Користь від вакцини AstraZeneca (включаючи Covishield), стверджують в організації, перевищує можливі ризики.

Зараз у Європі введено понад 20 млн доз вакцини AstraZeneca, а в Індії — понад 27 млн доз вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, вироблена Serum Institute). Підкомітет COVID-19 Глобального консультативного комітету ВООЗ з безпеки вакцин (GACVS) 16 і 19 березня розглянув доступну інформацію і дані про тромбоемболічні події (згустки крові) і тромбоцитопенії (низький рівень тромбоцитів) після вакцинації вакциною AstraZeneca.

Підкомітет дійшов таких висновків і рекомендацій:

вакцина AstraZeneca (включаючи Covishield) як і раніше має позитивний профіль співвідношення користь-ризик і має величезний потенціал для запобігання інфекцій і зниження смертності в усьому світі.

доступні дані не вказують на будь-яке збільшення згортання крові після вакцинації. Зареєстрована частота тромбоемболічних подій після неї відповідає очікуваній кількості діагнозів цих станів. Такі стани виникають природним чином, і вони досить часті. Також вони виникають унаслідок COVID-19. Спостережувані показники для таких подій виявилися нижче очікуваних.

дуже рідкісні та унікальні тромбоемболічні явища також були зареєстровані після вакцинації AstraZeneca в Європі, але немає впевненості у тому, що вони були викликані вакцинацією. Комітет з фармаконагляду та оцінки ризиків Європейського агентства з лікарських засобів розглянув 18 подібних випадків — причинно-наслідковий зв'язок між цими рідкісними подіями і вакцинацією зараз не встановлена.

Підкомітет GACVS продовжить розгляд даних про безпеку всіх вакцин проти COVID-19 і за необхідності оновить будь рекомендації.

Нагадаємо, 17 березня ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca, за її даними щеплення не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — отримані повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у щеплених.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався у тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.