ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

Британская прививка, уверяют в организации, не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Всемирная организация охраны здоровья опубликовала официальное заявление касательно безопасности британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В организации уверяют, что они поддерживают контакты с Европейским агентством по лекарственным средствам и регулирующими органами по всему миру для получения актуальной информации. Как только исследование на предмет побочных эффектов будет завершено, в ВОЗ сразу же сообщат о результатах общественности.

По их данным, образование тромб — это третье в мире по частоте сердечно-сосудистое заболевание, и вакцинация от COVID-19 не снижает заболеваемость или смертность от тромбоэмболии.

"В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах после прививки. Это не обязательно означает, что события связаны с самой вакцинацией, но их расследование является хорошей практикой", — идется в заявлении.

Напомним, Германия, Италия Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.