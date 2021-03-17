Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не зупиняти використання вакцини AstraZeneca

В організації вважають, що британська вакцина не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала офіційну заяву щодо безпеки британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

В організації запевняють, що вони підтримують контакти з Європейським агентством з лікарських засобів і регулятивними органами у всьому світі для отримання актуальної інформації. Як тільки дослідження на наявність побічних ефектів буде завершено, у ВООЗ відразу ж повідомлять про результати громадськості.

За їхніми даними, утворення тромб — це третє у світі за частотою серцево-судинне захворювання, і вакцинація від COVID-19 не знижує захворюваність або смертність від тромбоемболії.

"У межах широкомасштабних кампаній вакцинації країни зазвичай сигналізують про потенційні побічні ефекти після щеплення. Це не обов'язково означає, що події пов'язані з самою вакцинацією, але їх розслідування є хорошою практикою", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Німеччина, Італія Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — отримані повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у щеплених.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався у тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.