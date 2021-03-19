Медсестра з Грузії, яка впала в кому після вакцинації AstraZeneca, померла в лікарні

У неї зупинилося серце, лікарі не змогли врятувати жінку.

27-річна медсестра з грузинського міста Ахалціхе Мегі Бакрадзе, яка впала в кому після вакцинації щепленням AstraZeneca, померла в лікарні. Про це повідомляє телеканал "Руставі-2".

У неї зупинилося серце, лікарі не змогли врятувати жінку.

Коментуючи стан пацієнтки, директор Першої університетської клініки Леван Ратіані заявив, що стан пацієнтки критично важкий, передає Супутник-Грузія.

Нагадаємо, у Бакрадзе проявилася побічна реакція після вакцинації від коронавірусу британо-оксфордським препаратом AstraZeneca. Вдень 18 березня медсестра публічно отримала вакцину від коронавірусу. Під час процедури вона дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, і закликала всіх проходити вакцинацію.

Гендиректор Національного центру з громадського здоров'я заявив, що в цьому випадку винна вакцина, яка викликала рідкісну реакцію на щеплення.

Родичів медсестри поліцейські не пускають в лікарню.

17 березня ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca, за їхніми даними щеплення не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у тих, хто прищепився.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.