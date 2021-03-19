Медсестра из Грузии, которая впала в кому после вакцинации AstraZeneca, скончалась в больнице

У нее остановилось сердце, врачи не смогли спасти женщину.

27-летняя медсестра из грузинского города Ахалцихе Меги Бакрадзе, которая впала в кому после вакцинации прививкой AstraZeneca, скончалась в больнице. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

У нее остановилось сердце, врачи не смогли спасти женщину.

Комментируя состояние пациентки, директор Первой университетской клиники Леван Ратиани заявил, что состояние пациентки критически тяжелое, передает Спутник-Грузия.

Напомним, у Бакрадзе проявилась побочная реакция после вакцинации от коронавируса британо-оксфордским препаратом AstraZeneca. Днем 18 марта медсестра публично получила вакцину от коронавируса. Во время процедуры она дала интервью местным СМИ, и призвала всех проходить вакцинацию.

Гендиректор Национального центра по общественному здоровью заявил, что в данном случае виновата вакцина, которая вызвала редкую реакцию на прививку.

Родственников медсестры полицейские не пускают в больницу.

17 марта ВОЗ рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca, по их данным прививка не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Ранее Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.