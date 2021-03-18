В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca (фото)

Женщина находится в тяжелом состоянии, ее переместили в реанимацию, а родственников не пускают в больницу.

У 27-летней медсестры в грузинском городе Ахалцихе проявилась побочная реакция после вакцинации от коронавируса британо-оксфордским препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает издание "Рустави-2".

Днем 18 марта медсестра публично получила вакцину от коронавируса. Во время процедуры она дала интервью местным СМИ, и призвала всех проходить вакцинацию.

Уже через 30 минут у женщины развился, вероятнее всего, анафилактический шок. На данный момент достоверно неизвестно, что стало причиной такой реакции. Кроме аналитического шока врачи не исключают аллергической реакции на составляющие препарата.

Медсестру доставили в реанимацию, ее состояние оценивают как "тяжелое".

В Минздраве Грузии на данный момент не прокомментировали событие. Но гендиректор Национального центра по общественному здоровью заявил, что в данном случае виновата вакцина, которая вызвала редкую реакцию на прививку.

В Грузии зафиксировано 4 случая возникновения побочных эффектов после вакцинации, но все они были в легких формах.

По данным "Самхретис карибче", родственников медсестры полицейские не пускают в больницу. Они уже несколько часов не могут узнать, в каком состоянии находится женщина.

[ + – ] Разбитое окно у больницы, где находится медсестра. Фото: sknews.ge

Напомним, 17 марта ВОЗ рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca, по их данным прививка не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Ранее Германия, Италия Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.