У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca (фото)

Жінка перебуває у важкому стані, її перемістили в реанімацію, а родичів не пускають у лікарню.

У 27-річної медсестри в грузинському місті Ахалціхе проявилася побічна реакція після вакцинації від коронавірусу британо-оксфордським препаратом AstraZeneca. Про це повідомляє видання "Руставі-2".

Вдень 18 березня медсестра публічно отримала вакцину від коронавірусу. Під час процедури вона дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, і закликала всіх проходити вакцинацію.

Уже через 30 хвилин у жінки розвинувся, найімовірніше, анафілактичний шок. Наразі достовірно невідомо, що стало причиною такої реакції. Крім аналітичного шоку, лікарі не виключають алергічної реакції на складові препарату.

Медсестру доставили в реанімацію, її стан оцінюють як "важкий".

У МОЗ Грузії наразі не прокоментували подію. Але гендиректор Національного центру з громадського здоров'я заявив, що в цьому випадку винна вакцина, яка викликала рідкісну реакцію на щеплення.

У Грузії зафіксовано 4 випадки виникнення побічних ефектів після вакцинації, але всі вони були в легких формах.

За даними "Самхретіс карібче", родичів медсестри поліцейські не пускають у лікарню. Вони вже кілька годин не можуть дізнатися, у якому стані жінка.

[ + – ] Розбите вікно в лікарні, де перебуває медсестра. Фото: sknews.ge

Нагадаємо, що 17 березня ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca, за їхніми даними щеплення не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Раніше Німеччина, Італія Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у вакцинованих.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Нідерланди вирішили припинити використання AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.