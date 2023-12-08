Леоніда Агутіна госпіталізували через тромб

Російський артист поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований до лікарні

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55-річного російського співака Леоніда Агутіна екстрено госпіталізували в лікарню. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Попередньо відомо, що співакові різко стало погано, він відчув сильний біль у ділянці нижніх кінцівок. На місце викликали швидку допомогу, яка припустила, що найімовірніше у Леоніда Агутіна утворився тромб у нозі.

Попередньо в лікарні Москви артисту діагностували тромбоз глибоких вен. Відомо, що певний час Леонід Агутін залишиться в стаціонарі лікарні, де пройде медикаментозне лікування. Далі лікарі спостерігатимуть за станом артиста.

Ще днями співак ділився зимовими краєвидами лісу, де насолоджувався тишею, а вже сьогодні його життя опинилося під загрозою.

За попередньою інформацією, концертна програма співака буде скасована через стан здоров'я Леоніда Агутіна. Під загрозою опинилися і новорічні корпоративи.

Варто зазначити, що Леонід Агутін фігурував у центрі "Миротворець", оскільки був помічений на території окупованого РФ Криму. Однак уже в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні виступив проти російського вторгнення в Україну.