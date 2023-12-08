Леонида Агутина госпитализировали из-за тромба

Российский артист пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован в больницу

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55-летнего российского певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали в больницу. Об этом сообщают российские СМИ.

Предварительно известно, что певцу резко стало плохо, он почувствовал сильную боль в области нижних конечностей. На место вызвали скорую помощь, которая предположила, что вероятнее всего у Леонида Агутина образовался тромб в ноге.

Предварительно в больнице Москвы артисту диагностировали тромбоз глубоких вен. Известно, что некоторое время Леонид Агутин останется в стационаре больницы, где пройдет медекаментозное лечение. Далее врачи будут наблюдать за состоянием артиста.

Еще на днях певец делился зимними видами леса, где наслаждался тишиной, а уже сегодня его жизнь оказалась под угрозой.

По предварительной информации, концертная программа певца будет отменена из-за состояния здоровья Леонида Агутина. Под угрозой оказались и новогодние корпоративы.

Стоит отметить, что Леонид Агутин фигурировал в центре "Миротворец", поскольку был замечен на территории оккупированного РФ Крыма. Однако уже в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине выступил против российского вторжения в Украину.