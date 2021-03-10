У получившего прививку Covishield нардепа Гончаренко ухудшилось самочувствие

По словам парламентария, на следующий день после вакцинации у него поднялась температура.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), которого 9 марта вакцинировали от коронавируса препаратом CoviShield, рассказал изданию "Страна", что сегодня, 10 марта, его состояние несколько ухудшилось.

"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция. Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer — лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная "AstraZeneca" тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная", — сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на прошлой неделе заявила, что вакцина от COVID-19 CoviShield и Oxford-AstraZeneca являются полностью идентичными по формуле. По ее словам, единственное их отличие — в названиях.

Позже Гончаренко написал на своем канале в Telegram, что температура у него действительно поднялась, однако подчеркнул, что это "нормальная реакция" на прививку.

"В этом нет ничего страшного или смертельного. Не переживайте и вакцинируйтесь!", — написал нардеп.

Также журналист "Страны" спросила у Гончаренко как его коллеги по партии отреагировали на его решение получить прививку препарата CoviShield, "который Порошенко ранее называл г***ом", на что парламентарий ответил следующее:

"Он не так называл, он говорил, что это люди ему говорят. Послушайте, что он говорил. Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться", — сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что на сайте "Европейской солидарности" появилось заявление под названием "Слуги народу", відповідальні за провал вакцинації, намагаються звалити все на опозицію", в последнем абзаце которого есть предложение, в котором политсила призывает "всех украинцев обязательно вакцинироваться".

Напомним, 1 марта на согласительном заседании в ВРУ Порошенко раскритиковал вакцину CoviShield, которой от коронавируса прививают в Украине.

"Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей… На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", — сказал тогда Порошенко.

Напомним, в Украине продолжается вакцинация препаратом CoviShield индийского производства. С 1 марта появилась возможность записаться на получение прививки. Узнать сколько вам придется ждать в очереди можно через специальный онлайн-калькулятор.

9 марта прививку препарата CoviShield получил Гончаренко. Он же рассказал, что в Украине запустили программу вакцинации от коронавируса для лидеров общественного мнения и рассказал как в нее можно попасть.

В тот же день, 9 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что правильными ответом на рост числа новых заболеваний коронавирусом является вакцинация, а не локдаун.