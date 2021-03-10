У нардепа Гончаренка після отримання вакцини Covishield погіршилося самопочуття

За словами парламентарія, на наступний день після вакцинації в нього піднялася температура.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), якого 9 березня вакцинували від коронавірусу препаратом CoviShield, розповів виданню "Країна", що сьогодні, 10 березня, його стан дещо погіршився.

"Учора відчував себе добре, сьогодні з ранку температура 37. По самопочуттю в принципі нормально, трохи температура, але це нормально, буває така реакція. Я вакцинувався тим, що є в державі, але зрозуміло, що той же Pfizer — краща вакцина, у цьому немає сумнівів. І оригінальна "AstraZeneca" теж. Оригінал завжди краще, ніж копія. Але що є, те є. Вона безпечна, але думаю, що менш ефективна", — сказав Гончаренко.

Варто зазначити, що посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс минулого тижня заявила, що вакцини від COVID-19 CoviShield і Oxford-AstraZeneca є повністю ідентичними за формулою. За її словами, єдина їхня відмінність — у назвах.

Пізніше Гончаренко написав у своєму каналі в Telegram, що температура в нього дійсно піднялася, проте підкреслив, що це "нормальна реакція" на щеплення.

"У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переймайтеся і вакцинуйтеся!", — написав нардеп.

Також журналіст "Країни" запитала в Гончаренка, як його колеги по партії відреагували на його рішення отримати щеплення препаратом CoviShield, "який Порошенко раніше називав г *** ом", на що парламентарій відповів таке:

"Він не так називав, він говорив, що це люди йому говорять. Послухайте, що він говорив. Є офіційна заява нашої партії від вчорашнього дня, де ми закликаємо всіх вакцинуватися", — сказав Гончаренко.

Варто зазначити, що на сайті "Європейської солідарності" з'явилася заява під назвою "Слуги народу", відповідальні за провал вакцинації, намагаються звалити все на опозицію ", в останньому абзаці якої є пропозиція, у якій політсила закликає "всіх українців обов'язково вакцинуватися".

Нагадаємо, що 1 березня на погоджувальному засіданні у ВРУ Порошенко розкритикував вакцину CoviShield, якою від коронавірусу прищеплюють в Україні.

"Я тільки що повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії, захисту людей... На мої запитання, чому відмовляються вакцинуватися (прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав з вуст лікаря, який перебуває в розпачі), тому що г @ мно привезли. І привезли це через корупцію і профнепридатність", — сказав тоді Порошенко.

Нагадаємо, що в Україні триває вакцинація препаратом CoviShield індійського виробництва. З 1 березня з'явилася можливість записатися на отримання щеплення. Дізнатися, скільки вам доведеться чекати в черзі, можна через спеціальний онлайн-калькулятор.

9 березня щеплення препаратом CoviShield отримав Гончаренко. Він же розповів, що в Україні запустили програму вакцинації від коронавірусу для лідерів громадської думки і розповів, як у неї можна потрапити.

У той же день, 9 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що правильною відповіддю на зростання числа нових захворювань на коронавірус є вакцинація, а не локдаун.