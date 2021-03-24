Постачання Індією наступної партії CoviShield може бути відкладене, — Радуцький

Причиною затримки наступної партії, стверджує нардеп, стала інформаційна кампанія, спрямована проти щеплення AstraZeneca (CoviShield)

Постачання наступної партії вакцини CoviShield з Індії в Україну може бути відкладене на певний термін.

Про це повідомив у соцмережі Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

За словами політика, причина затримки відправлення наступної партії — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні.

"МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається в Україну", — поінформував Радуцький.

Народний депутат повідомляє, що вакцину AstraZeneca (CoviShield) в Індії вважають абсолютно безпечним і ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

"Тільки на території Європи та Індії вже було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни як Канада, Великобританія, Бразилія та інші", — пише Радуцький.

За словами парламентарія, Україна законтрактувала півтора мільйона доз вакцини індійського виробництва, проте для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам, оскільки попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва.

Радуцький зазначив, що президент Володимир Зеленський доручив голові МОЗ Максиму Степанову і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для прискорення постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україні.

"МОЗ та МЗС повинні якомога швидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", — переконаний нардеп.

Радуцький вважає, що на зрив співпраці з Індією працювали "як одіозні проросійські політики, так і псевдопатріотичні політичні лідери".

Політик нагадав про "ганебну заяву" одного з депутатів, зроблену під час засідання погоджувальної ради ВРУ, не повідомивши при цьому, кого він має на увазі.

"Це була свідома цинічна гра на зрив постачань вакцин і блокування кампанії вакцинації. Ця людина прирекла на загибель тисячі українців заради задоволення власних політичних амбіцій", — підсумував голова Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

[ + – ] Повідомлення Михайла Радуцького

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ не знайшли звʼязку між появою тромбів і вакцинацією AstraZeneca.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає, що Україні поки що не варто відмовлятися від вакцини Covishield, яка була проведена за ліцензією AstraZeneca. Щоб робити якісь висновки про якість препарату, заявив нардеп, спершу необхідно вакцинувати більшу кількість людей.

Нагадаємо, що 500 тисяч доз вакцини CoviShield, які Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня 2021 року.

Ефективність індійської вакцини Covishield показала становить 81,3% за умови, що перерва між першою і другою вакцинацією буде 12 тижнів. Учені зʼясували, що в людей молодше 55 років кількість антитіл проти коронавірусу зростала у два рази, якщо вони отримували щеплення з інтервалом в 12 тижнів. Якщо ж розрив був менше шести тижнів, то препарат показував ефективність усього 55,1%.

Фокус повідомляв про те, що в народного депутата Олексія Гончаренка погіршилося самопочуття після отримання щеплення Covishield .

Також ми писали, що військовослужбовець ЗСУ Інна Нарожна, яка проходила службу за контрактом в ракетно-зенітному полку в Чорноморському, померла після вакцинації Covishield. Пізніше в Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що причина смерті військовослужбовця ЗСУ, яка померла в Одеській області у вівторок, 23 березня — гостра серцево-судинна недостатність і атеросклеротичний кардіосклероз.