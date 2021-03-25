Українців продовжать прищеплювати навіть після припинення експорту Індією CoviShield, — Ляшко (відео)

За словами головного санлікаря, друге щеплення AstraZeneca потрібно зробити через 12 тижнів після першого, і неважливо, у якій країні виробили препарат.

Незважаючи на те, що Індія призупинила експорт вакцини CoviShield за кордон, ті українці, які отримали перше її щеплення, отримають і друге. Як повідомляє ТСН, про це в четвер, 25 березня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, країна в першу чергу використовує півмільйона доз, куплені для першого щеплення.

"Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації з Британії, Німеччини, Франції, також рекомендувала Міністерству охорони здоровʼя перенести другу дозу з чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому в нас є в запасі три місяці, щоб привезти такі партії вакцини", — пояснив Ляшко.

Ляшко зазначив, що в рамках програми COVAX у травні в Україну прибуде партія з 1,7 мільйона доз південнокорейського препарату SKBio, виготовленого за ліцензією AstraZeneca, яких повинно вистачити для обох доз щеплення.

"Хотів би підкреслити, що вакцина від AstraZeneca — незалежно від того, на якій платформі вона виготовляється — на європейській площадці або в Індії, або в Кореї — її можуть поєднувати як для першого, так і другого щеплення. А тому в нас очікується наступна партія вакцини", — пояснив він.

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield з Індії в Україну може бути відкладене на певний термін. За словами політика, причина затримки відправлення наступної партії — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні.

До цього Радуцький заявляв, що вакцинація в країні йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя.

Нагадаємо: вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield з бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, згідно з Національним планом вакцинації, медики повинні вакцинувати до 22 млн. українців протягом року-півтора.