Третя хвиля COVID-19: за 26 березня госпіталізували 4 751 людину, темпи продовжують рости

Збільшення динаміки спостерігається у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Станом на вечір 26 березня в лікарнях України зайняті 43 592 з 74 926 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 58,18%. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу кількість зайнятих ліжок збільшилася на 961 (вчора їх було 42 631).

За 26 березня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували 4 751 людину, що на 75 менше, ніж за вчора (4 826). Найбільша кількість випадків госпіталізації у Києві (494), Дніпропетровській (370) та Львівській (295) областях.

За сьогодні з лікарень виписали 3 842 COVID-пацієнтів, що на 96 менше, ніж напередодні (3 938).

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок для COVID-пацієнтів у таких адміністративних одиницях:

Київ — 80,02% заповнених ліжок для COVID-пацієнтів (напередодні — 79,30%);

Хмельницька область — 74,15% (напередодні — 73,37%);

Миколаївська область — 72,44% (напередодні — 71,18%);

Київська область — 70,89% (напередодні — 68,96%);

Вінницька область — 70,12% (напередодні — 71,40%).

За минулу добу ТОП-5 "антилідерів" не змінився, проте рівень заповнювання ліжкомісць практично скрізь збільшився.

Станом на вечір 26 березня ситуація найкраща у Херсонський області — там заповнені лише 18,61% місць для COVID-пацієнтів.

Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook написав, що всього за останній тиждень загальна кількість пацієнтів на госпіталізацію збільшилася на 6 023.

[ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID Фото: Евгений Истребин / Facebook

Також Істребін зазначив, що спостерігається прискорення темпів щодо заповнення місць у лікарнях Дніпропетровської, Львівської, Київської, Харківської, Хмельницької та Донецької областей.

[ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям [ + – ] Статистика госпіталізацій з COVID-19 по областям

Істребін опублікував і інфографіки, на яких відображена динаміка заповнення ліжкомісць для COVID-пацієнтів в Україні.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 26 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 26 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Зазначимо, за 25 березня в Україні зафіксували 326 смертей від коронавірусу. Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1304) і Харківській (1204) областях, а також у Києві (1 164).

В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень місяць.