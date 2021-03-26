Третя хвиля COVID-19: за 26 березня госпіталізували 4 751 людину, темпи продовжують рости
Збільшення динаміки спостерігається у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Станом на вечір 26 березня в лікарнях України зайняті 43 592 з 74 926 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 58,18%. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу кількість зайнятих ліжок збільшилася на 961 (вчора їх було 42 631).
За 26 березня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували 4 751 людину, що на 75 менше, ніж за вчора (4 826). Найбільша кількість випадків госпіталізації у Києві (494), Дніпропетровській (370) та Львівській (295) областях.
За сьогодні з лікарень виписали 3 842 COVID-пацієнтів, що на 96 менше, ніж напередодні (3 938).
Найгірша ситуація із заповненістю ліжок для COVID-пацієнтів у таких адміністративних одиницях:
- Київ — 80,02% заповнених ліжок для COVID-пацієнтів (напередодні — 79,30%);
- Хмельницька область — 74,15% (напередодні — 73,37%);
- Миколаївська область — 72,44% (напередодні — 71,18%);
- Київська область — 70,89% (напередодні — 68,96%);
- Вінницька область — 70,12% (напередодні — 71,40%).
За минулу добу ТОП-5 "антилідерів" не змінився, проте рівень заповнювання ліжкомісць практично скрізь збільшився.
Станом на вечір 26 березня ситуація найкраща у Херсонський області — там заповнені лише 18,61% місць для COVID-пацієнтів.
Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook написав, що всього за останній тиждень загальна кількість пацієнтів на госпіталізацію збільшилася на 6 023.
Також Істребін зазначив, що спостерігається прискорення темпів щодо заповнення місць у лікарнях Дніпропетровської, Львівської, Київської, Харківської, Хмельницької та Донецької областей.
Істребін опублікував і інфографіки, на яких відображена динаміка заповнення ліжкомісць для COVID-пацієнтів в Україні.
Зазначимо, за 25 березня в Україні зафіксували 326 смертей від коронавірусу. Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1304) і Харківській (1204) областях, а також у Києві (1 164).
В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень місяць.