Ляшко рассказал, когда вакцину Sinovac развезут по регионам и кому будут колоть

Мобильные бригады начнут вакцинировать людей китайским препаратом прямо на дому.

Вакцину производства Sinovac Biotech развезут по регионам Украины после того, как она пройдет десятидневный лабораторный контроль. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал во время онлайн-брифинга Минздрава.

После прохождения контроля препарат направят в государственное предприятие "Медзакупки", которое и займется распределением по всей Украине. Он обратил внимание, что вакцина Sinovac поставляется в флаконах по одной дозе, в отличие от десятидозной Astrazeneca (Covishield). Поэтому Кабмин решил использовать препарат на тех платформах, где нельзя массово прививать людей.

"В частности приоритет будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста, мобильные бригады будут ездить по местам проживания маломобильных людей и вакцинировать этих людей, а также их опекунов", — заявил Виктор Ляшко.

Он добавил, что сейчас в Минздраве насчитывают 40 тысяч человек, которым планируют колоть Sinovac, вторую дозу вакцины необходимо ввести через 20 дней после первой. Как подчеркнул замглавы Минздрава, препарат китайского производства проходит завершающую стадию сертификации во Всемирной организации здравоохранения, его должны разрешить для использования в экстренных ситуациях на следующей неделе.

25 марта в Украину доставили первую партию китайской вакцины против COVID-19 от Sinovac. Самолет приняли в аэропорту "Борисполь" и уже начали выгрузку препарата. По данным СМИ, представители Министерства здравоохранения не стали встречать груз, а поручили процедуру фармацевтической компании "Лекхим". Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Накануне госпредприятие "Медицинские закупки" заявило, что они не могут принять вакцину Sinovac, ведь компания "Лекхим" не предоставила все необходимые документы. Сообщили также, что поставщик нарушил срок доставки препарата более, чем на 30 календарных дней, поэтому должен выплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции, согласно договору.