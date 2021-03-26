Ляшко розповів, коли вакцину Sinovac розвезуть по регіонах і кому будуть колоти

Мобільні бригади почнуть вакцинувати людей китайським препаратом прямо вдома.

Вакцину виробництва Sinovac Biotech розвезуть по регіонах України після того, як вона пройде десятиденний лабораторний контроль. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів під час онлайн-брифінгу МОЗ.

Після проходження контролю препарат направлять в державне підприємство "Медзакупівлі", яке і займеться розподілом по всій Україні. Він звернув увагу, що вакцина Sinovac постачається у флаконах по одній дозі, на відміну від десятидозної Astrazeneca (Covishield). Тому Кабмін вирішив використовувати препарат на тих платформах, де не можна масово прищеплювати людей.

"Зокрема пріоритет буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку, мобільні бригади будуть їздити по місцях проживання маломобільних людей і вакцинувати цих людей, а також їхніх опікунів", — заявив Віктор Ляшко.

Він додав, що нині в міністерстві налічують 40 тисяч осіб, яким планують колоти Sinovac, другу дозу вакцини необхідно ввести через 20 днів після першої. Як підкреслив заступник голови МОЗ, препарат китайського виробництва проходить завершальну стадію сертифікації у Всесвітній організації охорони здоров'я, його повинні дозволити для використання в екстрених ситуаціях на наступному тижні.

25 березня в Україну доставили першу партію китайської вакцини проти COVID-19 від Sinovac. Літак прийняли в аеропорту "Бориспіль" і вже почали вивантаження препарату. За даними ЗМІ, представники Міністерства охорони здоров'я не стали зустрічати вантаж, а доручили процедуру фармацевтичній компанії "Лекхім". Раніше голова МОЗ України Максим Степанов повідомив, що партія налічує 200 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Напередодні держпідприємство "Медичні закупівлі" заявило, що вони не можуть прийняти вакцину Sinovac, адже компанія "Лекхім" не надала всі необхідні документи. Повідомили також, що постачальник порушив термін доставлення препарату на понад 30 календарних днів, тому повинен виплатити штраф у розмірі 7% від вартості продукції, згідно з договором.