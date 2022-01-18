Бустерна доза CoronaVac захищає від "омікрону" - дослідження

Компанія-виробник провела дослідження і переконалася, що бустерна доза вакцини викликає хорошу імунну відповідь. Показник знаходиться на рівні 88-90%.

Бустерна, третя, доза вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences забезпечує ефективний захист від нового штаму коронавірусу "омікрон". Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на компанію "Лекхім", яка постачає цей препарат в Україну.

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Зазначається, що компанія Sinovac Life Sciences провела науково-клінічне дослідження третьої фази 3 CoronaVac03CL серед дорослих.

"Учасники випробування отримали бустерну дозу вакцини Sinovac через шість місяців після першої дози. Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити", — заявили в компанії.

Також зазначається, що дослідження ефективності бустерної дози вакцини CoronaVac показує результат 88-90%.

Результати дослідження виробника засвідчили, що вже через чотири тижні після введення третьої дози CoronaVac спостерігається значне підвищення рівня нейтралізуючих антитіл і Т-лімфоцитів.

Бустерна доза сприяє посиленню вироблення антитіл і Т-клітин до рівня, вищого за отриманий після другої дози вакцини, й рівні цих імунологічних компонентів залишаються підвищеними протягом року з моменту отримання першої дози CoronaVac, запевнили в компанії.

Щодо штаму "омікрон", то Sinovac Life Sciences оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що після бустерної дози вакциною CoronaVac у 94% випадках виробилися нейтралізуючі антитіла проти цього штаму.

CoronaVac — вакцина проти COVID-19, створена на основі інактивованого SARS-CoV-2 компанією Sinovac Life Sciences. Препарат схвалений ВООЗ для екстреного використання для дорослих старше 18 років. Вакцину CoronaVac використовують у 40 країнах світу.

На початок 2022 року вакциною CoronaVac в Україні було щеплено понад 9 млн осіб.

Зазначимо, що раніше виробник CoronaVac мав сумніви щодо того, чи підходить ця вакцина для ревакцинації.

Нагадаємо, в Україні нещодавно змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19. Відповідно до інформації Центру громадського здоровя, можливі такі варіанти: 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna; 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna; 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca. При цьому інтервал між введеннями для всіх схем однаковий — 28 днів.

Для бустерної вакцинації в МОЗ рекомендують надавати перевагу мРНК вакцинам Pfizer і Moderna, однак також можна використовувати і CoronaVac та AstraZeneca.

За інформацією МОЗ, бустерну дозу вакцини в Україні отримали 113 560 людей.

Раніше Фокус повідомляв, що сімейним лікарям доплачуватимуть за вакцинацію. В Україні запроваджують індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.