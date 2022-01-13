Сімейним лікарям доплачуватимуть за вакцинацію: у МОЗ назвали умови

В Україні запроваджують індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Лікарі в Україні отримуватимуть доплату до ставки за вакцинацію пацієнтів від COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

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Глава МОЗ повідомив, що в Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Національна служба здоров'я з 1 березня оцінюватиме досягнення рівня охоплення українців повною імунізацією вакцинами від коронавірусу. А з 1 червня оцінять також рівень вакцинації дітей віком до 6 років, які проводяться згідно з календарем щеплень.

Сімейні лікарі можуть розраховувати на доплату до ставки раз на квартал у разі досягнення цільових значень.

Зазначимо, що первинну медичну допомогу в Україні надають лікарі загальної практики — сімейні лікарі, а також лікарі інших спеціальностей, визначених центральним органом виконавчої влади й інші фахівці, які працюють під їхнім керівництвом.

В Україні з початку кампанії вакцинації щеплено від коронавірусу всього 14 909 168 осіб, отримали першу дозу — 14 909 166 українців, отримали дві дози — 14 152 238 осіб, додаткову дозу отримали — 8 088 осіб, пройшли бустерну. Загалом зроблено 29 125 670 щеплень.

За даними МОЗ, станом на 10 січня майже 48% дорослого населення України отримали як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.

Лідирують Київська, Полтавська та Дніпропетровська області — тут щеплені однією або двома дозами більше половини мешканців.

Найнижчі темпи COVID-вакцинації на Заході України — в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні підвищили мінімальну зарплату медиків до 20 тис. грн. Кабмін встановив зарплату в розмірі не менше 20 000 гривень для лікарів і фахівців із вищою немедичною освітою, які займаються медичною діяльністю у лікарнях і не менше 13 500 гривень — для працівників із базовою вищою і неповною вищою медичною освітою.