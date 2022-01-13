Семейным врачам будут доплачивать за вакцинацию: в Минздраве назвали условия

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Врачи в Украине будут получать доплату к ставке за вакцинацию пациентов от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Глава Минздрава сообщил, что в Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Национальная служба здоровья с 1 марта будет оценивать достижение уровня охвата украинцев полной иммунизацией вакцинами от коронавируса. А с 1 июня оценят также уровень вакцинации детей до 6 лет, которые проводятся согласно календарю прививок.

Семейные врачи могут рассчитывать на доплату к ставке раз в квартал в случае достижения целевых значений.

Отметим, что первичную медицинскую помощь в Украине оказывают врачи общей практики – семейные врачи, а также врачи других специальностей, определенных центральным органом исполнительной власти, и другие специалисты, работающие под их руководством.

В Украине с начала кампании вакцинации привито от коронавируса всего 14 909 168 человек, получили первую дозу – 14 909 166 украинцев, получили две дозы – 14 152 238 человек, дополнительную дозу получили – 8 088 человек, прошли бустерную вакцинацию – 56 178 человек. В общей сложности сделано 29 125 670 прививок.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 января почти 48% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Лидируют Киевская, Полтавская и Днепропетровская области — здесь привиты одной или двумя дозами более половины жителей.

Самые низкие темпы COVID-вакцинации на Западе Украины – в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине подняли минимальную зарплату медиков до 20 тыс. грн. Кабмин установил зарплату в размере не менее 20 000 гривен для врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, которые занимаются медицинской деятельностью в больницах и не менее 13 500 гривен — для работников с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.