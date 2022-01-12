В Украине подняли минимальную зарплату медиков до 20 тыс. грн, — Кабмин

Оклад врачей и сотрудников с высшим немедицинским образованием будет не менее 20 тыс. грн. Для специалистов с базовым и неполным высшим — не меньше 13,5 тыс. грн.

С 1 января этого года минимальную зарплату врачей и сотрудников медучреждений с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской работе, повысили до 20 тыс. грн. Видео заседания Кабинета министров Украины, на котором утвердили постановление, опубликовано на официальном YouTube-канале.

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"Размер заработной платы при полностью выполненной месячной (часовой) норме труда устанавливается на уровне не менее 20 тыс. грн для врачей (исключение — врачи-интерны) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской работе в медучреждениях", — говорится в тексте постановления.

Более того, месячный оклад специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием составит не меньше 13,5 тыс. грн.

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