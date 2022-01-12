В Україні підняли мінімальну зарплату медиків до 20 тис. грн, — Кабмін

Оклад лікарів і співробітників із вищою немедичною освітою буде не менше 20 тис. грн. Для фахівців із базовою і неповною вищою — не менше 13,5 тис. грн.

З 1 січня цього року мінімальну зарплату лікарів і працівників медустанов із вищою немедичною освітою, які допущені до медичної роботи, підвищили до 20 тис. грн. Відео засідання Кабінету міністрів України, на якому затвердили ухвалу, опубліковано на офіційному YouTube-каналі.

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"Розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні не менше 20 тис. грн для лікарів (виняток — лікарі-інтерни) та професіоналів із вищою немедичною освітою, які допущені до медичної роботи у медзакладах", — йдеться у текст постанови.

Більше того, місячний оклад фахівців із базовою вищою і неповною вищою медичною освітою становитиме не менше 13,5 тис. грн.

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