Бустерная доза CoronaVac защищает от "омикрона" - исследование

Компания-производитель провела исследование и убедилась, что бустерная доза вакцины вызывает хороший иммунный ответ. Показатель находится на уровне 88–90%.

Бустерная, третья доза вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Life Sciences обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на компанию "Лекхим", поставляющую этот препарат в Украину.

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Компания Sinovac Life Sciences провела научно-клиническое исследование третьей фазы 3 CoronaVac03CL среди взрослых.

"Участники испытания получили бустерную дозу вакцины Sinovac через шесть месяцев после первой дозы. Результаты этого научно-клинического исследования свидетельствуют, что такой график вакцинации способствует усилению общего количества нейтрализующих антител IgG и противовирусного клеточного иммунного ответа, основанного на гамма-интерфероне (IFN-γ, что образует Т-лимфоциты", — заявили в компании.

Также отмечается, что исследование эффективности дозы вакцины CoronaVac показывает результат 88-90%.

Результаты исследования производителя показали, что через четыре недели после введения третьей дозы CoronaVac наблюдается значительное повышение уровня нейтрализующих антител и Т-лимфоцитов.

Бустерная доза способствует усилению выработки антител и Т-клеток до уровня, который выше полученного после второй дозы вакцины, и уровни этих иммунологических компонентов остаются повышенными в течение года с момента получения первой дозы CoronaVac, заверили в компании.

Относительно штамма "омикрон", Sinovac Life Sciences обнародовала заявление, в котором говорится, что после бустерной дозы вакциной CoronaVac в 94% случаях выработались нейтрализующие антитела против этого штамма.

CoronaVac – вакцина против COVID-19, созданная на основе инактивированного SARS-CoV-2 компанией Sinovac Life Sciences. Препарат одобрен ВОЗ для экстренного использования для взрослых старше 18 лет. Вакцину CoronaVac используют в 40 странах мира.

На начало 2022 года вакциной CoronaVac в Украине было привито более 9 млн. человек.

Отметим, что ранее производитель CoronaVac сомневался, подходит ли эта вакцина для ревакцинации.

Напомним, что в Украине недавно изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19. Согласно информации Центра общественного здоровья возможны следующие варианты: 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna; 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna; 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca. При этом интервал между вводами для всех схем одинаков – 28 дней.

Для бустерной вакцинации в Минздраве рекомендуют отдавать предпочтение мРНК вакцинам Pfizer и Moderna, однако можно также использовать и CoronaVac и AstraZeneca.

По информации Минздрава, бустерную дозу вакцины в Украине получили 113560 человек.

Ранее Фокус сообщал, что семейным врачам будут доплачивать за вакцинацию. В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.