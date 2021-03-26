Украина через пару недель может выйти на 25 тысяч новых случаев COVID в сутки, - Степанов

По словам министра, в течение ближайших недель ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться. Одна из причин — "британский" штамм COVID.

26 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" заявил о том, что в ближайшие две-три недели ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться.

"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", — сказал Степанов.

Чиновник отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в Украине является активное распространение нового штамма коронавируса, также известного как "британский".

"Третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", — заявил Степанов.

По словам министра, в ближайшие недели стоит ждать роста количества новых случаев по разных регионах страны.

Отметим, за 25 марта в Украине зафиксировали 18 132 новых случая коронавируса. Летальных случаев было 236. За сутки 26 марта с COVID или подозрением на него госпитализировали 4 751 человека.

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.