Україна через кілька тижнів може вийти на 25 тисяч нових випадків COVID на добу, — Степанов

За словами міністра, протягом найближчих тижнів ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися. Одна з причин — "британський" штам COVID.

26 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив про те, що у найближчі два-три тижні ситуація з коронавірусом в країні погіршуватиметься.

"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. У кінцевому випадку, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань в день", — сказав Степанов.

Чиновник зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в Україні є активне поширення нового штаму коронавірусу, також відомого як "британський".

"Третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", — заявив Степанов.

За словами міністра, найближчими тижнями варто чекати зростання кількості нових випадків у різних регіонах країни.

Зазначимо, за 25 березня в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусу. Летальних випадків було 236. За добу 26 березня з COVID або підозрою на нього госпіталізували 4 751 людину.

В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень місяць.