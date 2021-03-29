Третья волна – новый рекорд: в красных зонах увеличилось количество госпитализаций

За сутки был госпитализирован 2 591 человек. А "рекорд" зафиксировали в Житомирской и Черновицкой областях.

Вечером в понедельник, 29 марта, в украинских больницах заняты 45 898 из 75 747 коек для пациентов с коронавирусом, то есть 60,59%. Об этом в сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Таким образом, за прошедшие сутки число занятых коек выросло на 1 527 по сравнению со вчерашним днем, когда их было 44 371.

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом или подозрением на него сегодня составило 2 591 человек, что на 462 меньше вчерашних показателей (3 129). Выписок сегодня тоже было меньше, чем накануне – 1 046 против 1 646 (разница – 600).

Количество занятых коек с кислородом по стране составляет 53,93%.

Регионы с самой тяжелой ситуацией по заполненности коек с кислородом:

Киев – 86,50% занятых коек;

Киевская область – 77,29%;

Житомирская область – 76,00%;

Львовская область – 70,32%;

Николаевская область – 69,81%.

Традиционно наиболее низкая заполненность больничных коек с кислородом зафиксирована в Херсонской и Луганской областях – 15,46% и 27,09% соответственно.

Системный аналитик Евгений Истребин у себя на странице в Facebook написал, что самые высокие темпы заполнения коек в минувшие сутки в абсолютных показателях наблюдалась в Киеве (+150 занятый койко-мест), Днепропетровской (+119), Харьковской (+113), Житомирской (+98) и Хмельницкой (+98) областях.

[ + – ] Число госпитализаций за 29 марта, Украина Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Число госпитализаций с подозрением и подтвержденным COVID-19, 29 марта [ + – ] Число госпитализаций на 1 млн населения, 29 марта [ + – ] Динамика роста числа госпитализаций, 29 марта

"Киев. За сутки заполнили 150 койкомест. В трех больницах Укрзализныци всего выделено 200 коек (+30). Из них с кислородом на все 3 больницы всего 39 коек (+18). Пациентов же там уже находится 77 человек. Госпитализироваться со своим концентратором или со своим ИВЛ надо?", – написал блогер.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Также он отметил, что в Житомирской и Черновицкой областях, которые находятся в "красной зоне", накануне был побит рекорд по госпитализациям.

"Это так хорошо у нас работает гибридный карантин?", – вопросил он.

[ + – ] Заполнение коек в Черновицкой области, 29 марта [ + – ] Заполнение коек в Житомирской области, 29 марта

Комментируя ситуацию, Истребин отметил, что у него "кроме матов не осталось других слов".

"В Киеве за сутки +150 госпитализаций , младшая школа начинает занятия, по выходным по всему городу ярмарки, а в больницах УЗ койки есть…но без кислорода… ппц", – написал Истребин.

Ранее министр Здравоохранения Максим Степанов написал, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 178 человек, выздоровели – 2875.

Среди заболевших COVID-19 зарегистрировали у 140 медицинских работников и 344 детей. Кроме того, за сутки провели 39 732 тестирований: методом ПЦР — 24 404, методом ИФА — 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9697.

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что ее начнут доставлять в регионы после того, как препарат пройдет десятидневный лабораторный контроль.